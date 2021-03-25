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Вышла в свет книга «Героистика создания Республики Армения»

Вышла в свет книга «Героистика создания Республики Армения»

Ливанская газета “Аздак” опубликовала труд сотрудника газеты, сирийского армянина, филолога Аво Катрджяна о Первой Республике Армения. Как передает «Арменпресс», в книге - цикл статей, опубликованных в газете “Аздак” по случаю 100-летия Первой Республики Армения.

В книге представлены хронография событий, создание Республики и размышления армянских деятелей диаспоры и представителей интеллигенции о смысле и значении майских событий.

Издание книги, состоящей из 528 страниц, спонсировал ливанский государственный и общественный деятель армянского происхождения Акоп Багратуни.


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