Эрдогана переизбрали на пост председателя Партии справедливости и развития

Президент Турции Тайип Эрдоган переизбран в среду на пост председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на итоги голосования, которое состоялось на седьмом всеобщем съезде ПСР в Анкаре.

За его кандидатуру проголосовали единогласно все 1428 делегатов. При этом Эрдоган был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

ПСР была учреждена в 2001 году по инициативе Эрдогана и еще трех его сторонников. Действующий президент был избран первым председателем политического движения. В период с 2014 по 2017 год партию возглавляли Ахмет Давутоглу и Бинали Йылдырым, так как в соответствии с действовавшими ранее законами президент страны не мог состоять в политических партиях.

Благодаря поправкам в конституцию, которые были одобрены на референдуме в апреле 2017 года, это стало возможным. Эрдоган вновь вступил в ряды Правящей партии справедливости и развития в мае 2017.