Венецианская комиссия приняла решение в срочном порядке обсудить вопрос Избирательного кодекса
Венецианская комиссия на последнем пленарном заседании приняла решение в срочном порядке обсудить вопрос о пакете реформ Избирательного кодекса Армении и до 20 апреля представить заключение.
Как сообщает Арменпресс, об этом 24 марта журналистам сообщил депутат от фракции “Мой шаг”, председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.
“Венецианская комиссия не высказала предварительного мнения”, - сказал Варданян.
По его словам, суверенное право государства предполагает, чтобы в законодательстве осуществлялось любое изменение, предусмотренное законом и Конституцией.
“Обычно пакеты, которые имеют такое звучание и важность, отправляются в Венецианскую комиссию, для того, чтобы проверить их соответствие европейским стандартам”, - сказал Варданян.
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