“Движение спасения Родины” уходит с проспекта Баграмяна, штаб будет на улице Демирчяна

Совет “Движения спасения Родины” распространил заявление о своих дальнейших планах. Как сообщает «Арменпресс», Совет ДСР на этом этапе политической борьбы решил начать новую волну политических акций, расширив географию действий и охват населения областей.

“Для сохранения общественного давления и координации дальнейших действий движения, палаточный лагерь, расположенный на улице Демирчяна, объявлен штабом движения. Восстанавливается свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устраняются неудобства граждан», - говорится в заявлении совета.

Для представления дальнейших действий Движение 28 марта в 15:00 на перекрестке улиц Баграмяна и Демирчяна созывает митинг.