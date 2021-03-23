“Движение спасения Родины” уходит с проспекта Баграмяна, штаб будет на улице Демирчяна
Совет “Движения спасения Родины” распространил заявление о своих дальнейших планах. Как сообщает «Арменпресс», Совет ДСР на этом этапе политической борьбы решил начать новую волну политических акций, расширив географию действий и охват населения областей.
“Для сохранения общественного давления и координации дальнейших действий движения, палаточный лагерь, расположенный на улице Демирчяна, объявлен штабом движения. Восстанавливается свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устраняются неудобства граждан», - говорится в заявлении совета.
Для представления дальнейших действий Движение 28 марта в 15:00 на перекрестке улиц Баграмяна и Демирчяна созывает митинг.
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