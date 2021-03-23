Председатель НС предложил проголосовать за проект оппозиции об отмене военного положения

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян предложил проголосовать за проект двух оппозиционных фракций об отмене военного положения.

Как передает «Арменпресс», в ходе обсуждения проекта закона об отмене военного положения председатель НС отметил: “Утверждения, что сохранение военного положения или его возможное продление в дальнейшем, имеет какую-либо внутриполитическую мотивацию, я считаю абсолютно необоснованными”.

Оппозиционные движения на улице, наличие палаток он назвал лучшим доказательством этого.

Председатель НС отметил, что, тем не менее, было бы хорошо, если бы правительство само прекратило свои действия, обусловленные военной ситуацией, и инициировало бы снятие военного положения. Объявлены внеочередные парламентские выборы, и, по словам Мирзояна, в ближайшем будущем, через несколько дней, так или иначе, правительство или правящее большинство само должно будет инициировать этот процесс, и снять военное положение.

Председатель НС предложил учесть то обстоятельство, что есть политические договоренности, которые, как минимум, путь к разрешению и восстановлению политической стабильности в стране.

“Таким образом, я предлагаю, учитывая все эти факторы, пойти навстречу инициативе парламентской оппозиции и проголосовать за их проект, снять военное положение, возможно, 5 или 7 днями раньше, чем это возможно”, - отметил Мирзоян.

Однако головная комиссия НС проекту дала отрицательное заключение.

В Армении с 27 сентября в связи с войной, развязанной Азербайджаном против Арцаха, было объявлено военное положение.