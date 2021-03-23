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Международные партнеры Азербайджана должны оказывать на него давление по вопросу армянских пленных

Международные партнеры Азербайджана должны оказывать на него давление по вопросу армянских пленных

Международные партнеры Азербайджана должны оказать давление на Азербайджан, чтобы привлечь к ответственности тех, кто жестоко обращался и пытал армянских военнослужащих и мирных жителей, захваченных в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе. Об этом в эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс», заявила заместитель директора по Европе и Центральной Азии международной правозащитной организации “Human Rights Watch” Рэйчел Денбер.

- Во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе на личных телеграмм каналах было размещено множество видеороликов, в которых азербайджанские военнослужащие убивали, подвергали унижениям и бесчеловечному обращению армянских военнопленных, как военнослужащих, так и мирных жителей. Это явное нарушение Третьей Женевской конвенции, которая гласит, что «с военнопленными следует обращаться гуманно ... В частности, военнопленные не должны подвергаться физическим пыткам ... Кроме того военнопленные должны быть защищены от насилия и угроз, от оскорблений и общественного любопытства. Месть по отношению к военнопленных запрещена». На ваш взгляд, каким образом международное сообщество и правозащитные организации должны реагировать на подобные действия азербайджанских военных?

- “Human Rights Watch” сообщала, что Вооруженные силы Азербайджана применяли насилие, унижающее достоинство обращение и пытки военнопленных как во время их задержаний, так и во время содержания под стражей. Мы также зафиксировали случаи пыток и мирных жителей. Это серьезные нарушения Женевских конвенций, равносильные военным преступлениям. Международные партнеры Азербайджана должны оказать давление на эго правительство, чтобы привлечь виновных к ответственности. Им следует регулярно запрашивать информацию: обновляемую информацию о расследованиях и судебных разбирательствах. Это должно происходить в рамках двусторонних отношений с Азербайджаном, а также на многосторонних площадках, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

- Правительство Азербайджана по вопросу обмена военнопленных и других пленных продолжает нарушать условия заявления прекращения огня, подписанного 9 ноября 2020 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лжет, утверждая, что все военнопленные ими возвращены, и настаивая на том, что находящиеся в плену армяне не имеют статуса военнопленных. Правительство Азербайджана даже возбудило против них ложные уголовные дела. Между тем, Армения в соответствии с принципом «все на всех», закрепленным в заявлении о прекращении огня от 9 ноября, вернула всех азербайджанских пленных. Как Вы оцениваете такое поведение Азербайджана?

- “Human Rights Watch” не может подтверждать заявления Азербайджана или Армении о количестве или статусе задержанных лиц. Однако, независимо от статуса задержанных, Азербайджан обязан обеспечить их содержание в надлежащих условиях, гарантировать, что они не будут подвергаться пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.


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