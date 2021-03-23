Международные партнеры Азербайджана должны оказывать на него давление по вопросу армянских пленных

Международные партнеры Азербайджана должны оказать давление на Азербайджан, чтобы привлечь к ответственности тех, кто жестоко обращался и пытал армянских военнослужащих и мирных жителей, захваченных в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе. Об этом в эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс», заявила заместитель директора по Европе и Центральной Азии международной правозащитной организации “Human Rights Watch” Рэйчел Денбер.

- Во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе на личных телеграмм каналах было размещено множество видеороликов, в которых азербайджанские военнослужащие убивали, подвергали унижениям и бесчеловечному обращению армянских военнопленных, как военнослужащих, так и мирных жителей. Это явное нарушение Третьей Женевской конвенции, которая гласит, что «с военнопленными следует обращаться гуманно ... В частности, военнопленные не должны подвергаться физическим пыткам ... Кроме того военнопленные должны быть защищены от насилия и угроз, от оскорблений и общественного любопытства. Месть по отношению к военнопленных запрещена». На ваш взгляд, каким образом международное сообщество и правозащитные организации должны реагировать на подобные действия азербайджанских военных?

- “Human Rights Watch” сообщала, что Вооруженные силы Азербайджана применяли насилие, унижающее достоинство обращение и пытки военнопленных как во время их задержаний, так и во время содержания под стражей. Мы также зафиксировали случаи пыток и мирных жителей. Это серьезные нарушения Женевских конвенций, равносильные военным преступлениям. Международные партнеры Азербайджана должны оказать давление на эго правительство, чтобы привлечь виновных к ответственности. Им следует регулярно запрашивать информацию: обновляемую информацию о расследованиях и судебных разбирательствах. Это должно происходить в рамках двусторонних отношений с Азербайджаном, а также на многосторонних площадках, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

- Правительство Азербайджана по вопросу обмена военнопленных и других пленных продолжает нарушать условия заявления прекращения огня, подписанного 9 ноября 2020 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лжет, утверждая, что все военнопленные ими возвращены, и настаивая на том, что находящиеся в плену армяне не имеют статуса военнопленных. Правительство Азербайджана даже возбудило против них ложные уголовные дела. Между тем, Армения в соответствии с принципом «все на всех», закрепленным в заявлении о прекращении огня от 9 ноября, вернула всех азербайджанских пленных. Как Вы оцениваете такое поведение Азербайджана?

- “Human Rights Watch” не может подтверждать заявления Азербайджана или Армении о количестве или статусе задержанных лиц. Однако, независимо от статуса задержанных, Азербайджан обязан обеспечить их содержание в надлежащих условиях, гарантировать, что они не будут подвергаться пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.