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В прошлом году открылось 21 новое дошкольное учреждение

В прошлом году открылось 21 новое дошкольное учреждение

В 2020 году в Армении открылось 21 новое дошкольное учреждение для 462 детей в возрасте 5-6 лет.

Как передает Арменпресс, об этом в Парламенте на заседании комиссии сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, представляя доклад о  результатах реализации программы правительства Армении на 2020 год.

“В 2020 году в Армении открылось 21 новое дошкольное учреждение. Они основаны в Араратской, Армавирской, Арагацотской, Гегаркуникской и в Сюникской областях, они рассчитаны для 462 детей в возрасте 5-6 лет", - сказал министр.

Основная часть инвестиционных программ, реализованных в сфере образования, направлена на строительство и капитальный ремонт общеобразовательных школ, на развитие учебных инфраструктур.

В рамках кредитной программы улучшения образования начался капитальный ремонт еще 8 старших школ, в них процесс создания лабораторий по естественным наукам будет завершен после капитального ремонта.


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