Министр НОКС закрытие школ не считает лучшим решением

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян закрытие школ и переход на дистанционное обучение не считает лучшим решением, однако, если будет необходимость, они вынуждены будут пойти на это. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Думанян выразил в беседе с журналистами в Национальном собрании, касаясь вопроса, могут ли быть ограничения, связанные с эпидемией.

“Это нежелательный вариант. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это, но, если придется, конечно, это также способ борьбы с вирусом. Не дай бог, чтобы вновь создалась такая ситуация”, - сказал Думанян.

Министр закрытие школ и ограничение деятельности в целом не считает лучшим решением. “Но если будет такая необходимость, мы это сделаем. Сегодня такой задачи нет”, - сказал он.

Министр отметил, что в проведении профилактических мероприятий необходимо проявлять максимальную последовательность, чтобы вновь не оказаться в такой ситуации.

По состоянию на 11:00 22 марта в Армении подтверждено 506 новых случаев COVID-19, 432 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни. В последнее время количество новых случаев заражения значительно выросло. По состоянию на 18 марта было подтверждено 1 024 новых случаев заражения, что является самым высоким показателем заражения за последние 3 месяца. Всего подтверждено 184 219 случаев COVID-19, 168 721 из которых вылечились, есть 3 360 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 218 пациентов.