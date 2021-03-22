Гарик и Сона представили клип на песню Комитаса “Какавик”

Гарик Папоян и Сона Рубенян, чьи совместные исполнения всегда удостаиваются высокой оценки поклонников, опубликовали клип на песню Комитаса “Какавик”.

«Арменпресс» передает, что режиссером ролика является Арман Саргсян.

Гарик Папоян и Сона Рубенян с 2017 года выступают вместе в группе “Гарик и Сона”. Они представляют переработанные варианты старых и новых армянских песен. Часто выступают и с концертными программами.

В 2017 году Гарик Папоян и Сона Рубенян на программе “Песнь песней” исполнили песню Эдгара Элбакяна-младшего “Луна”, которая в 2018 году на конкурсе “Цицернак” Министерства культуры была признана хитом года.