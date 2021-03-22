Резкое падение турецкой лиры, произошедшее из-за смены председателя ЦБ

После решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана от 20 марта об освобождении председателя Центрального банка Турции Наджи Агбала национальная валюта страны - турецкая лира – упала на 14%, достигнув 8,4 лиры за доллар. Как передает «Арменпресс», после стремительного падения лира попыталась проявить некоторые тенденции восстановления. В любом случае, решение главы Турции вызвало недоумение, поскольку смена председателя ЦБ была неожиданностью для всех.

Примечательно, что Агбал недавно сыграл ключевую роль в спасении турецкой лиры от исторического падения ее стоимости. Решение об его освобождении потрясло как внутренних, так и внешних инвесторов, которые с интересом следили за политикой Центрального банка Турции в последнее время.

Вместо Агбала на пост председателя ЦБ назначен Шахап Кавджаоглу. Это уже третий случай смены председателя ЦБ за последние два года. При этом официальных комментариев о причинах освобождения Агбала не поступало.

Новый председатель ЦБ, Кавджаоглу в профессиональных кругах не столь уж известен, он один из бывших юристов правящей партии “Справедливость и развитие”.