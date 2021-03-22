Армянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили Дадиванк и Амарас

В сопровождении российских миротворцев монастырский комплекс Дадиванк и христианский монастырь Амарас посетили более 100 армянских паломников.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Группа армянских паломников в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетила монастырский комплекс Дадиванк. Российские миротворцы безопасность армянских паломников обеспечили и при посещении христианского монастыря Амарас, расположенного в Арцахе, по соседству с линией разграничения сторон”, - говорится в сообщении Минобороны РФ.