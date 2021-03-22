Заявление МИД Арцаха о деоккупации оккупированных территорий

Министерство иностранных дел Республики Арцах в связи с годовщиной армянских погромов в Шуши распространило заявление. «Арменпресс» представляет заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах.

«101 год назад, в этот день, власти Азербайджанской Республики в сотрудничестве с турецкой регулярной армией и многочисленными вооруженными бандами организовали резню армянского населения Шуши, практически полностью разрушив историческую столицу Арцаха. Геноцид в Шуши стал первым проявлением агрессивной политики в отношении Арцаха, со стороны искусственно созданного государства под названием «Азербайджан». В результате этого ужасного преступления тысячи армян были убиты, десятки тысяч были вынуждены покинуть город, армянское культурное наследие было уничтожено, имущество людей разграблено, а святыни осквернены.

Это трагическое событие стало толчком для политики, которую Азербайджан должен был проводить в течение последующих десятилетий. Продолжением подобных актов ненависти стала антиармянская политика, проводимая Азербайджаном против армянского народа с 1988 года, которая сопровождалась репрессиями, этническими чистками и массовыми убийствами.

Тот факт, что политика геноцида Баку и Анкары не получила адекватной оценки со стороны международного сообщества, а виновные остались безнаказанными, привел к тому, что Азербайджан 27 сентября 2020 год при поддержке Турции и с привлечением международных террористов развязал новую агрессию против Арцаха, намереваясь захватить армянский город-крепость Шуши.

Резня армянского населения Шуши в 1920 г. и оккупация города в 2020 г. - это не только проявление политики геноцида Арцаха в отношении армянского народа, но и преступление против человечества и человечности, грубейшее нарушение норм международного права.

Армяне Арцаха никогда не смирятся с потерей Шуши. Шуши был и останется неотъемлемой частью Арцаха. Будут приложены все усилия для деоккупации оккупированных территорий Арцаха и восстановления исторической справедливости».