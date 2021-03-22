“Новая книга” - 6 / 21: “Новая книга” продолжает представлять читателю интересные издания

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс читателей будет знакомить с новыми изданиями армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, будут встречаться с уже известными классическими произведениями и знакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс по 3 категориям выделил три примечательных произведения, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Произведение армянского автора

Арут Костандян, Произведения

В серии “Спюрк” выходит в свет сборник произведений Арута Костандяна. Он вобрал в себя поэзию, прозаические произведения и письма французского автора армянского происхождения. В сборнике обобщено все литературное наследие поэта, прожившего жизнь согласно своим инстинктивным эмоциям и размышлениям. Книга выпущена издательством “Эдит принт”

Переводная литература

Габриэль Гарсия Маркес, “Любовь во время холеры”

Роман нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса “Любовь во время холеры” - шокирующая история о безоговорочной и бессмертной любви. Любви, способной преодолеть все: время и пространство, жизненные трудности и материализм, несовершенство и отчаяние человеческой души. Эта грустная и очень трогательная история приправлена фантастическим сарказмом Маркеса, смехотворными эпизодами, духом древних времен, любовными излияниями и великим лиризмом.

После смерти мужа, живя воспоминаниями о прошлом счастье и болезненными переживаниями одиночества Фермине выпало счастье отведать и зрелую любовь. Двое пожилых влюбленных предаются любви и путешествию, уверяя, что любви все возрасты покорны. Перевела Рузанна Петросян, редактор: Завен Бояджян. Книга выпущена издательством “Антарес”.

Детская литература

Стивен Изерлис, “Почему сердился Бетховен? И другие увлекательные истории о Бахе, Моцарте, Бетховене, Шумане, Брамсе и Стравинском”.

Герои историй известного виолончелиста Стивена Изерлиса - шесть его любимых композиторов: гениальный Бах, Моцарт с его быстрыми бархатистыми мелодиями, Брамс с его бурной музыкой, “безумный” Шуман, необычный Стравинский-младший. В книге композиторы оживают, говорят с детьми, в результате чего у детей возникает желание слушать их гениальные произведения, поддаваясь волшебству классической музыки. Перевод Люсиль Джанинян. Книгу издал “Зангак”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.