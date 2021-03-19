Центр содействия инвестициям подвел итоги первого этапа программы “Умное сельское хозяйство”

Фонд “Центр содействия инвестициям” (Enterprise Armenia) подвел итоги работы, проделанной на первом этапе проекта “Совместная подготовка условий в сельском хозяйстве и в смежных сферах Черноморского региона с целью цифровой трансформации (умное сельское хозяйство)”, финансируемого ЕС. Успешность этих работ является необходимым предварительным условием дальнейшей реализация проекта. Об этом «Арменпресс» рассказали в Центре содействия инвестициям.

В результате реализации проекта будет разработана модель, которая создаст предпосылки для цифровой трансформации смежных секторов сельского хозяйства. Это процесс, который происходит во всем мире.

Одним из ключевых результатов проекта является внедрение онлайн-платформы, которая позволит использовать цифровое сельское хозяйство в странах-партнерах проекта. Подобная платформа в Армении будет задействована впервые, она обеспечит эффективные производственно-коммерческие отношения, обмен опытом, технологическое и деловое сотрудничество между бенефициарами. Платформа также будет иметь обширную базу данных, в которой будут обобщены все исследования, проделанные в данной области, статистика и отраслевые указатели.

На первом этапе проекта в результате серии встреч и экспертных дискуссий были определены критерии проведения необходимых исследований для реализации идеи цифрового сельского хозяйства. Анкеты, основанные на них, раскроют общую картину физических лиц и организаций, участвующих в этой сфере.

Усилиями Центра содействия инвестициям был составлен список из 100 бенефициаров, вовлеченных или работающих в сфере цифрового сельского хозяйства: фермеров, представителей промышленности, исследовательских институтов, представителей местных органов власти. Опросы последних и их результаты будут обобщены с использованием специально разработанной методики.

Полная реализация проекта, внедрение и запуск онлайн-платформы будет завершена до марта 2022 года.