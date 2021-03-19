Ничто не оправдывает насилие в отношении журналиста, выполняющего профессиональную работу: ЗПЧ

Офис Защитника прав человека Армении провел расследование по обстоятельствам инцидента, произошедшего в кафе между министром высокотехнологичной промышленности Армении Акопом Аршакяном и журналистом Пайлаком Фахрадяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека.

“Состоялся и личный разговор с журналистом Пайлаком Фахрадяном, который заявил, что министр обращался к нему с оскорблениями, угрозами насилия в отношении к нему, сломал его компьютер и повредил телефон. Журналист рассказал сотрудникам омбудсмена, что он подошел к министру и спросил его, чем он занят в свое рабочее время в кафе.

Аппарат Омбудсмена расспросил и журналистку Татев Айвазян, присутствовавшую при инциденте, которая слышала, как министр угрожал ее коллеге, после высказался и в ее адрес.

Пайлак Фахрадян и Татев Айвазян утверждают, что министр Айвазян знал, что они журналисты.

Аппарат Омбудсмена изучил и видеоматериал об инциденте, и позднее опубликованные публикации о поведении журналиста.

Защитник прав человека особо отмечает, что профессиональная деятельность журналистов защищена законом.

В любом случае министр не имел права применять насилие в отношении гражданина.

Поведение министра особенно предосудительно, так как он знал, что вопросы ему задает журналист и что он применяет насилие в отношении журналиста.

В качестве важного обстоятельства Омбудсмен считает необходимым отметить, что журналист подошел к высокопоставленному чиновнику, имеющему общественное признание, министру, это произошло в общественном, а не в частном месте, и в том же месте произошел инцидент с насилием.

Чиновники, тем более высокопоставленные должностные лица, обязаны проявлять терпимость во всех тех случаях, когда журналисты задают не нравящиеся им вопросы или проявляют к ним критическое отношение.

Более того, они должны быть образцом общественного поведения, особенно если это касается исключения насилия.

Любое лицо, занимающее общественную должность, имеет определенный круг полномочий, ограниченный его правовым статусом.

Ничто не может оправдать насилие со стороны должностного лица в отношении журналиста, осуществляющего профессиональную деятельность.

Любой вопрос должен быть решен исключительно в рамках надлежащей правовой процедуры и органами, имеющими соответствующие полномочия.

В связи с инцидентом офис Защитника прав человека направит в Генпрокуратуру соответствующее письмо.

На данный момент офис Омбудсмена констатирует, что прокуратура публикацию об инциденте направила в Специальную следственную службу” - говорится в сообщении офиса.