Газета “Айастани Анрапетутюн”: Азербайджан на оккупированных территориях уничтожает все армянское

“Не было секрета в том, что Азербайджан на оккупированных территориях Арцаха начнет и культурный геноцид. Это государство, образованное всего 100 лет назад, приватизирует памятники культуры, произведения искусства и вообще все культурное наследие, созданное нами на протяжении тысячелетий. Уничтожение тысячелетних армянских памятников в Арцахе сегодня осуществляется под руководством Алиева и по его приказу. Недавно в оккупированном Гадруте глава Азербайджана, будучи верным почерку, характерному для его страны, попытался доказать, что местная армянская церковь является агванской, и приказал удалить с нее армянские надписи. Такое поведение Азербайджана полностью укладывается в политику геноцида, которой он всегда руководствовался, даже и в 21 веке, что доказывает невозможность существования Арцаха в составе этого государства”.

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