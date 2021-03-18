Отставка премьер-министра Пашиняна может произойти в период с 20 апреля по 5 мая

После объявления о досрочных парламентских выборах в Армении 20 июня неофициальный анализ соответствующих положений Конституции и законов Армении дает основание полагать, что отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна может произойти в период с 20 апреля по 5 мая.

Как сообщает Арменпресс, согласно статье 104 Избирательного кодекса Армении, внеочередные выборы в Национальное Собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска Национального Собрания.

К этому сроку стоит прибавить 14 дней, необходимых для процесса отставки премьер-министра, так как согласно ч. 2 ст. 149 Конституции Армении, в случае отставки премьер-министра фракции Национального Собрания в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Согласно ч. 3 той же статьи, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Для организации выборов также необходима отмена военного положения.

Напомним, что 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с руководителем фракции НС «Процветающая Армения» Г.Царукяном заявил, что принимая во внимание обсуждения в ходе встреч с президентом, членами фракции «Мой шаг» и руководителем фракции «Просвещенная Армения» Э.Марукяном, 20 июня 2021 г. в Республике Армения состоятся внеочередные парламентские выборы.