В общинах реализованы субвенциальные программы на 26 млрд драмов

В Армении в 2020 году, несмотря на все трудности, были реализованы субвенциальные программы на 26 млрд драмов, из которых 14 млрд драмов было выделено из госбюджета

Как сообщает «Арменпресс», об этом, представляя на заседании постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы доклад о ходе и результатах выполнения программы правительства Армении на 2020 год, сказал замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

“В сложное время 2020 года нам удалось реализовать субвенциальные программы на 26 млрд. драмов, 14 млрд. из которых были из госбюджета”, - сказал Тертерян.

По мнению замминистра, это свидетельствует о том, что община, местное самоуправление даже в трудных условиях - полноценно работающий институт.

Впервые в субвенциальных программах, кроме участия общины, было и участие частный лиц в размере около 700 млн драмов.

В 2020 году государство осуществило программы содействия в 28 объединенных общинах на сумму около 1,85 млрд драмов. Все программы были направлены на экономическое развитие.