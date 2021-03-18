Указом президента Армении Армена Саркисяна Тигран Мкртчян отозван с должности посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, Тигран Мкртчян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Литовской Республике, Латвии и Эстонии”,- говорится в указе президента Армении.

Другим указом президента чрезвычайным и полномочным послом Армении в Литве назначен Армен Мартиросян.