Всеармянский фонд “Айастан” в Гюмри реализует жилищную программу. Как сообщает Арменпресс, отбор бенефициаров также осуществляет фонд.

Крайний срок участия в программе, стартовавшей 15 марта, - август 2021 года. Как сообщили Арменпресс в Фонде “Айастан”, в рамках программы будет построено 2 многоквартирных дома по 18 квартир в каждом. На крышах жилых домов разместятся разные мастерские. На территории комплекса будет построен детский сад. Здания будут оборудованы солнечными батареями. “Отбор бенефициаров будет производиться параллельно со строительством, на основе уже имеющихся в фонде сотен заявок. Бенефициары должны соответствовать критериям бенефициара программы”, - сказал Ашот Барсегян, советник по маркетингу и связям с общественностью Всеармянского фонда “Айастан”.

Квартиры социальные. В настоящее время на этом месте ведутся геодезические работы.

Арменуи Мхоян