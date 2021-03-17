Франция вопрос сохранения культурного наследия Арцаха считает важным

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт заверяет, что после войны одним из важнейших вопросов для них был вопрос сохранения культурного наследия Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом Лакотт сказал на встрече с журналистами.

“После окончания войны, в предшествующие дни президент Франции Эммануэль Макрон созвал специальное собрание для обсуждения вопросов о культурном наследии Арцаха. Конечно, мы очень хотим, чтобы ЮНЕСКО в короткие сроки смогла бы в регионе провести эффективные исследования. Глава ЮНЕСКО заявляет, что эти исследования еще не проводились, о чем мы очень сожалеем”, - сказал посол, добавив, что в любом случае Франция сделает все, чтобы в рамках культурного наследия углубить сотрудничество с Арменией.

Касаясь визита главы Национального центра культурного наследия Франции Шарля Персоны в Армению, Лакотт подчеркнул, что цель заключалась в том, чтобы помочь армянам создать список культурного наследия и систематизированную базу данных. Он побывал и здесь, чтобы поделиться общими профессиональными навыками в вопросах культурного наследия. Господин Персона посетил Эчмиадзин, Матенадаран, Национальную галерею”, - рассказал Лакотт.

По его словам, Персона ознакомился со всеми образцами культурного наследия, которые были привезены в Армению из Арцаха после войны.