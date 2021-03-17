Пленные должны быть возвращены: Лакотт об армянских пленных и визите сопредседателей МГ ОБСЕ

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт подтверждает, что армянские военнопленные, находящиеся в Азербайджане, должны быть возвращены в Армению. Как сообщает Арменпресс, Лакотт заявил об этом во время встречи с журналистами.

“Мое отношение к вопросу о военнопленных определенно: их нужно вернуть. Процесс должен осуществляться не только на основе заявления от 9 ноября, но и на основе защиты прав человека, закрепленных в международных конвенциях”, - сказал посол Франции в Армении.

По его словам, Минская группа ОБСЕ остается единственным органом, в рамках которой можно обсуждать и вести переговоры, чтобы найти дипломатическое решение вопроса. “Когда мы говорим о Минской группе ОБСЕ, мы должны понимать, что имеем дело с переговорным органом, который готов выступить посредником и помочь обеим сторонам. Министр иностранных дел Швеции во время ее визита в Армению в качестве Действующего председателя ОБСЕ также упомянула, что Минская группа ОБСЕ является единственным посредническим органом. Сопредседатели Минской группы в настоящее время ведут переговоры о рабочем визите в регион”, - сказал Джонатан Лакотт.

На сегодняшний день в Армению возвращено 69 военнопленных. Недавно была освобождена и возвращена в Бейрут ливанская армянка Марал Наджарян. 16 марта пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян заявила, что в настоящее время против Азербайджана по вопросу 188 пленных армян приняты промежуточные меры. Пункт 8 заявления от 9 ноября 2020 года распространяется на всех военнопленных и других заложников.