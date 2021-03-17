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В Агдаме от взрыва мины погибли двое азербайджанцев, трое получили ранения

В Агдаме от взрыва мины погибли двое азербайджанцев, трое получили ранения

В результате взрыва мины в Агдамском районе Нагорного Карабаха погибли два человека, которые были членами одной семьи, еще трое получили ранения. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство «Анадолу», об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

С 9 ноября 2020 года, после прекращения боевых действий в результате взрывов мин погибли 12 азербайджанцев, 14 получили ранения.


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