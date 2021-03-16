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Армянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили Дадиванк и Амарас

Армянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили Дадиванк и Амарас

Армянские паломники в сопровождении российских миротворцев посетили христианские комплексы Дадиванк  и Амарас. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“В рамках заявления, подписанного президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении 9 ноября 2020 г. российские миротворцы продолжают оказывать содействие восстановлению мирной жизни в Нагорном Карабахе. Группа армянских паломников в сопровождении военнослужащих контингента российской миротворческой миссии посетила Дадиванк и Амарас”,  - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.


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