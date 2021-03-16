В Армении подтверждено 585 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 16 марта в Армении подтверждено 585 новых случая COVID-19, 292 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов. За последние сутки проведено 3 242 тестов. Всего проведено 780 085 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 179 287 случаев COVID-19, 166 702 из которых вылечились, есть 3 277 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 469 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 839.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.