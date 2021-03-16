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Европейские индексы - 15-03-21

Европейские индексы - 15-03-21

МОСКВА, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 14461.42 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 6035.97 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 6749.70 пункта, а российский RTSI вырос на 1.61% и составил 1543.99 пункта.


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