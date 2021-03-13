Татоян считает несправедливым законопроект, позволяющий сократить годовой бюджет ЗПЧ

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян считает дискриминационным законопроект, разработанный правительством, который дает возможность сократить годовой бюджет Офиса Защитника прав человека.

Как передает Арменпресс, Татоян заявил об этом на пресс-конференции 13 марта.

«Правительство Армении разработало законопроект, которым планируется отменить независимость Омбудсмена Армении от правительства и правящей фракции в Национальном собрании. Отныне за то, что поднимаются вопросы, политические власти могут сокращать финансирование нашего учреждения. В Законе о Защитнике прав человека Армении есть положение, согласно которому размер ассигнований на ежегодное финансирование персонала Защитника прав человека не может быть меньше суммы, выделенной из государственного бюджета предыдущего года. Я считаю этот проект дискриминационным, который направлен на ограничение деятельности Защитника прав человека», - сказал Татоян.

Арман Татоян отметил, что проект обсуждался в министерском комитете правительства в сентябре прошлого года, затем обсуждения были отложены из-за войны и возобновились в январе 2021 года.

«Этот вопрос был включен в повестку заседания правительства 11 марта как недокладываемый, а сам я узнал об этом во время заседания правительства - из СМИ. В прошлом году я изложил наши разногласия в правительстве, и в качестве причины было упомянуто, что такие положения препятствуют международным инвестициям, в случае финансовых трудностей в стране, в случае перевода средств из одной части бюджета в другую, теряется гибкость. Было упомянуто также, что если государство выделит деньги персоналу, например, на ремонт здания, то в следующем году они не смогут забрать эти деньги у нас», - сказал Защитник прав человека.

Арман Татоян добавил, что годовой бюджет Защитника прав человека в этом году составил 532 миллиона 480 драмов, из которых годовой прирост, за вычетом всей части оплаты труда, составил 2 миллиона 350 тысяч драмов.

Решением очередного заседания правительства 11 марта предлагается признать утратившей силу часть 5 статьи 8 Конституционного закона «О Защитнике прав человека». Согласно этому положению, размер финансирования, предусмотренного государственным бюджетом каждый год для деятельности Защитника, его персонала, а также Защитника как национального превентивного механизма не может быть меньше размера финансирования, предусмотренного государственным бюджетом в предыдущем году.