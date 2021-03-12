Компания Ucom расширила ассортимент товаров для «Умного дома»

Отныне в Ucom можно будет приобрести все услуги и гаджеты для дома в одном пакете, управлять ими посредством голосовых инструкций или через мобильное приложение, экономя при этом время и электроэнергию. Причем ассортимент инновационных умных устройств для «Умного дома» расширен и доступен со скидкой в 10%, в частности, для текущих и новых абонентов пакетов uMix фиксированных услуг от Ucom.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, смарт-устройства, в том числе и подключенное к ним телевизионное устройство uTV, можно включать и выключать в любое удобное время, следить за энергопотреблением, управлять ими посредством смартфона либо при помощи умных помощников Alisa, Siri и Google. Весь ассортимент представлен в центрах обслуживания абонентов Ucom на Северном проспекте, в Мегамоле и Ереван Сити, а также в интернет-магазине Ucom.

«В повседневной суете технологии создаются для облегчения работы, экономии времени и энергоресурсов, для того, чтобы сделать дом более комфортным и безопасным. Вы можете находиться вне дома и, управляя всеми устройствами единым способом, через смартфон, переключиться на предпочитаемый домочадцами телеканал uTV, подогреть еду, контролировать влажность и температуру воздуха», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Отметим, что умные помощники Alisa, Google или Siri на различных гаджетах быстро реагируют на голосовые команды и могут включать и выключать, к примеру, любое устройство, подключенное к умной розетке: от чайника до Wi-Fi роутера (маршрутизатора). Абоненты uTV насладятся просмотром любимой передачи или фильма без надобности вставать с кресла, поскольку умный помощник сможет включить телевизор, отрегулировать громкость и выполнить любые действия, доступные в рамках телевизионной услуги uTV; просто нужно будет заранее настроить универсальный пульт управления.

Добавим, что установка и настройка отдельных гаджетов или же набора товаров для «Умного дома» не представляет никакой сложности. Для управления всего лишь нужно добавить соответствующие устройства в приложение для смартфона. Все гаджеты можно приобрести как в комплекте, так и по отдельности.