 В Ереване пройдет Международная олимпиада по ментальной арифметике “Абак 2021”

14 марта в Ереване пройдет V ежегодная Международная олимпиада по ментальной арифметике “Абак 2021”, организованная первой в Армении Академией ментальной арифметики. Она состоится в холле “Тигран Мец” гостиницы “Армения Марриотт”.

Как сообщает «Арменпресс», в олимпиаде в онлайн и оффлайн форматах примут участие около 300 учащихся от 5 до 15 лет из Армении, России, Казахстана, Германии, Испании, США и Канады, занимающихся ментальной арифметикой.

Дети будут соревноваться в возрастных группах в соответствии с уровнем сложности ментальной арифметики. Суперчемпионы с лучшими результатами в своих возрастных группах будут награждены денежными призами, предоставленными спонсором мероприятия - компанией “SoftConstruct”.