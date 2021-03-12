В рамках визита в ОАЭ Ара Айвазян посетил мечеть “Шейх Зайед”
В рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты министр иностранных дел Ара Айвазян посетил мечеть “Шейх Зайед”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении в Facebook.
Отмечается, что министр сделал запись в Книге почетных гостей.
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