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В рамках визита в ОАЭ Ара Айвазян посетил мечеть “Шейх Зайед”

В рамках визита в ОАЭ Ара Айвазян посетил мечеть “Шейх Зайед”

В рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты министр иностранных дел Ара Айвазян посетил мечеть “Шейх Зайед”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении в Facebook.

Отмечается, что министр сделал запись в Книге почетных гостей.


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