“Рома” обыграла “Шахтер”: Мхитарян получил травму

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы “Рома” в Риме принимала донецкий “Шахтер”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме команды обменивались атаками. На 22-й минуте матча атака Генриха Мхитаряна завершилась голом Лоренцо Пеллегрини. Однако, спустя несколько минут Генрих Мхитарян, который выходил на поле в стартовом составе “Ромы”, был заменен из-за полученной травмы. По статистике преимущество было в пользу “Шахтера”.

Во втором тайме на 73-й минуте “волки” забили второй гол, отличился Стефан Эль Шаарави. Через считанные минуты столичная команда забила и третий мяч. На этот раз автором гола стал Роберто Манчини. Матч “Рома” - “Шахтер” завершился со счетом - 3:0.

Ответный матч команд состоится через неделю.