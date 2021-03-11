Землетрясение в 14 км к северо-востоку от иранского города Хой почувствовали и в Сюникской области

11-го марта в 09:46 по местному времени (в 05:46 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении в Иране в 14 км к северо-востоку от города Хой зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 38. 56⁰ северной широты и 45.11⁰ восточной долготы с глубиной очага 10 км, магнитудой 4.3. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов.

Эпицентр землетрясения находился в 95 км от государственной границы Армении.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в городах Агарак, Мегри, Каджаран, Капан, Горис и Сисиан Сюникской области.