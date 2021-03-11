На заседаниях правительства отныне будут участвовать и губернаторы областей
11:54, 11 Март, 2021
На заседании правительства 11 марта участвуют и губернаторы областей республики. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян отметил, что такая практика будет продолжена и в ближайшее время.
“Наши коллеги ознакомятся со средой, их участие в будущем мы сделаем более активным и эффективным. Рад видеть вас, господа губернаторы”, - приветствовал глава правительства.
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