На заседаниях правительства отныне будут участвовать и губернаторы областей

На заседании правительства 11 марта участвуют и губернаторы областей республики. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян отметил, что такая практика будет продолжена и в ближайшее время.

“Наши коллеги ознакомятся со средой, их участие в будущем мы сделаем более активным и эффективным. Рад видеть вас, господа губернаторы”, - приветствовал глава правительства.