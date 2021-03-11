Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

На заседаниях правительства отныне будут участвовать и губернаторы областей

На заседаниях правительства отныне будут участвовать и губернаторы областей

На заседании правительства 11 марта участвуют и губернаторы областей республики. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян отметил, что такая практика будет продолжена и в ближайшее время.

“Наши коллеги ознакомятся со средой, их участие в будущем мы сделаем более активным и эффективным. Рад видеть вас, господа губернаторы, - приветствовал глава правительства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации