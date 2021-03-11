Профессиональный боксер Тонаканян свой следующий поединок проведет в апреле

Очередной профессиональный бой бронзового призера Европейских игр Карена Тонаканяна состоится 10 апреля.

Как сообщает «Арменпресс», на вечере бокса в Москве армянский боксер сразится с представителем ЮАР Маэму Рофива, который одержал 19 побед на профессиональном ринге, в том числе 12 – с нокаутом. Рофива также был чемпионом африканского континента по версии WBA. Карен Тонаканян дебютировал в профессиональном боксе в декабре прошлого года, победив нокаутом Андрея Исаева из Беларуси, который когда-то был межконтинентальным чемпионом WBF B IBF и чемпионом Азии WBO. Тонаканян к следующему профессиональному бою готовится во Владкивазе, под руководством тренера Виталия Сланова.