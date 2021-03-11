Газета “Айастани Анрапетутюн”: Анкара пока может повернуть назад

“Турция в результате политики, проводимой ее нынешним лидером, причем не только в результате агрессивных действий против Армении, но и других стран региона, сама, новым импульсом создала условия для продвижения процесса признания геноцида. Своими действиями Эрдоган освежил память мировой общественности о Геноциде армян и вернул на дипломатический стол вопрос о признании преступления ХХ века. Ярким примером этой тенденции является начало процесса сбора подписей под письмом двух партий, организованного два дня назад председателем Комиссии по внешним отношениям Сената США Бобом Менендесом, в котором содержится призыв к президенту Байдену признать Геноцид армян. У Турции пока есть обратный путь. Сегодня она еще не утратила своей исторической возможности продемонстрировать конструктивную позицию, по крайней мере, в глазах международного сообщества, чтобы в некоторой степени смягчить следы нового клейма Арцаха и облегчить свое бремя в вопросе повестки геноцида. Для этого Эрдоган всего лишь должен призвать своего “младшего брата” Алиева вернуться в конструктивное поле и сесть за стол переговоров, чтобы решить вопрос статуса Арцаха политическим путем”.

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