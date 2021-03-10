Азиатские индексы выросли - 10-03-21

ТОКИО, 10 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.03% и составил 29036.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.11% и составил 1919.74 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.05% и составил 3357.74 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 28907.52 пункта.