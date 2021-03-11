С открытием посольства Нидерландов в Армении сотрудничество между странами станет эффективнее

Армения имеет большие возможности в сфере высоких технологий и туризма. Нидерланды уже работают с правительством Республики Армения по ряду сфер, включая кадастровые реформы и сельское хозяйство. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил посол Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерс, который рассказал о грядущих программах и планах работы.

Нико Схермерс открытию посольства Нидерландов в Армении придает большое значение, по его словам, благодаря этому сотрудничество между странами станет эффективнее. Посол отметил, что в настоящее время решаются технические вопросы, в ближайшее время Нидерланды в Армении будут иметь посольство.

“У нас есть ряд политических программ с правительством Республики Армения, в первую очередь, это содействие программам верховенства закона и демократии в Армении. Верховенство закона может использоваться не только с точки зрения безопасности, но также и с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций и экономического развития в целом. Другой наш приоритет - содействие программам прав человека. Если у людей в стране будут равные возможности для развития, интеграции и т.д., экономика страны также будет на высоком уровне”, - сказал Схермерс.

Посол Королевства Нидерландов в Армении особо отметил сотрудничество с Арменией в области сельского хозяйства, подчеркнув, что это одна из важнейших сфер для Нидерландов, их страна в этой области занимает лидирующие позиции в мире.

“Я думаю, что есть много сфер для сотрудничества: и мы сможем содействовать Армении, и Армения сможет многое нам предложить”, - подчеркнул Схермерс.

Посол Королевства Нидерландов в Армении работу с правительством Республики Армения оценивает весьма положительно. “Всегда есть возможности для улучшения, это одна из причин, по которой мы открываем посольство в Армении, чтобы сделать наше сотрудничество лучше и эффективнее. Кроме того, мне очень приятно находиться в Армении, работать с армянами, знакомиться с ее культурой. Я встречался со многими армянами и видел тепло армянского гостеприимства. Это очень гостеприимная страна, я надеюсь остаться здесь на долгие годы” , - подчеркнул посол.

Находясь в Армении с августа прошлого года, Схермерс успел побывать во многих живописных местах.

“Мне очень понравились храм Гарни, монастырь Гегард, я впечатлен Симфонией камней. Горы Армении уникальны, много времени провожу в Цахкадзоре, одном из моих любимых мест. Я могу продолжать перечислять прекрасные места Армении”, - заключил посол.

Беседу вел Карен Хачатрян