Президент еще не принял решение об утверждении назначения начальника ГШ, у него на это три дня

Президент Армении Армен Саркисян получил ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказала помощник президента Армении Асмик Петросян.

«У президента есть трехдневный срок для принятия решения», - сказала Петросян.

Премьер-министр Никол Пашинян президенту Армен Саркисяну представил 10 марта ходатайство о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба Вооруженных сил Армении.

Артак Давтян пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил занимал с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года. 16 июля 2020 года решением Премьер-министра он был назначен председателем Военно-промышленного комитета Армении. С этой должности был освобожден 11 ноября 2020 года. Давтян 9 марта 2021 года приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна был назначен старшим офицером по особым поручениям.