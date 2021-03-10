Марукян подписание с Пашиняном меморандума посчитал преждевременным

Руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян после освобождения с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, их предложение о проведении внеочередных парламентских выборов с премьер-министром Николом Пашиняном посчитал преждевременным.

Как передает Арменпресс, об этом Марукян заявил в разговоре с журналистами.

“Мы проявили добрую волю, предложили решение кризиса, что было отклонено. На данный момент наше предложение оказалось преждевременным”, - сказал Марукян.

Лидер партии отметил, что вопрос проведения внеочередных парламентских выборов, тем не менее, остается в их повестке.

Глава фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну подписать меморандум о проведении внеочередных выборов в том случае, если начальник Генштаба Оник Гаспарян не будет освобожден с должности.