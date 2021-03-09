Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других отложено: Сейран Оганян не явился на заседание

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян 9 марта отложил очередное судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании не присутствовал бывший министр обороны Сейран Оганян. Защитник Оганяна Карен Межлумян сообщил, что он болен.

Учитывая, что слушание без участника судебного процесса Сейрана Оганяна не может быть продолжено, заседание было отложено на 13:00 16 марта.