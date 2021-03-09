При содействии российских миротворцев больница Мартакерта возобновила прием пациентов

Саперы Центра гуманитарного реагирования Российского миротворческого контингента в Арцахе продолжают работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов в частных домах и инфраструктурах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские миротворцы на 27 наблюдательных пунктах осуществляют круглосуточный мониторинг и контроль соблюдения режима прекращения огня.

Режим прекращения огня сохраняется вдоль всей линии соприкосновения.

При содействии российских миротворцев больница города Мартакерт возобновила прием пациентов, в школах восстановлен учебный процесс.

С 23 ноября 2020 года российскими саперами от неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности очищено 1 623 га территорий, 508 км дороги, 1 577 зданий-строений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 154 взрывчатых предметов.