Нидерланды считают удерживаемых в Азербайджане всех армян военнопленными: посол

Нидерланды считают удерживаемых в Азербайджане всех армян военнопленными. Об этом в беседе с Арменпресс заявил посол Нидерландов в Армении Нико Схермерс.

«Все удерживаемые в Азербайджане армяне признаются Нидерландами военнопленными. Нидерланды играют очень маленькую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Мы вкладываем наши усилия через Брюссель или Минскую группу ОБСЕ», - сказал Мхермерс.

Посол Нидерландов в Армении выразил надежду, что будет найдено долгосрочное решение нагорно-карабахского конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказывается выполнять обязательство по возвращению армянских военнопленных в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Он заявляет, что Азербайджан передал Армении всех пленных, а у них остались «только преступники».