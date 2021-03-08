Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал и повороты Дилижана закрыты для грузовиков с прицепом.

Труднопроходима автодорога Берд-Чамбарак.

На участке Сараван-«Зангер» (гололедица), в регионах Тавуш, Лори, районах Апаран, Талин Арагацотнского и городах Гавар, Севан, Чамбарак Гегаркуникского, Раздан, Чаренцаван Котайкского регионов идет снег.

На поворотах «Чайный» и районе Арагац Арагацотнского региона метель.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей: со стороны России скопилось более 270 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․