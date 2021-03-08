После долгого перерыва Гюмрийский драматический театр распахнул свои двери для зрителей

ГЮМРИ, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. После годичного перерыва Гюмрийский государственный драматический театр им. Вардана Ачемяна распахнул свои двери для зрителей спектаклем «Кейс». «Когда Ерванд Казанчян ставил постановку сразу после землетрясения 1988 года, многие задавалисьтся вопросом: придут ли гюмрийцы в театр? И, да, они пришли в театр, в Гюмри и в горе умеют ценить искусство и художника. Я особенно благодарен за это », - сказал перед началом спектакля директор театра Людвиг Арутюнян, поблагодарив ценителей искусства за то, что они не зависимо ни от чего были рядом с театром.

Автор спектакля - Бабкен Закарян, режиссер - Людвиг Арутюнян. Премьера примечательна тем, что специально для театра написан новый спектакль, и автор - молодой драматург из Гюмри Бабкен Закарян.

Причинять боль другому человеку и получить много денег, разбогатеть и в то же время потерять человеческое лицо, отказаться от принципов, быть жадным и не довольствоваться тем, что имеешь - не так уж далеко от реальности. И если в жизни мало кому удается найти выход из той ситуации и спастись, спасти собственное «я» и семью, то в спектакле это удалось.