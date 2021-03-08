Президент Арцаха ответил на слухи, циркулирующие в связи с Красным Базаром

СТЕПАНАКЕРТ, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Во время войны противник хотел любой ценой захватить поселок Красный Базар (Кармир-Шука) в Мартунинском районе. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на встрече с населением сельской общины у Красного базара, сославшись на различные слухи, циркулирующие в этой связи в последнее время.

«Благодаря нашим героям и вам, нам удалось сохранить деревню. В ходе переговоров долгое время предпринимались все шаги, чтобы вывести нас на Красный Базар. Но я сказал: забудьте о Красном базаре. Кроме того, министру градостроительства будет поручено привлечь дополнительные силы для интенсификации строительных работ в селе. Тагхавард и Красный Базар находятся в худшем после войны состоянии, но мы не отчаивались, а наоборот, сначала начали строительство здесь. В ближайшие 3 года мы должны завершить решение жилищной проблемы вынужденных переселенцев, а затем и тех, у кого нет жилья. В Красном Базаре построим 140-150 частных домов. Мы должны проделать эту работу своими силами. Поэтому направьте свою работу на формирование строительных отрядов», - сказал президент Республики Арцах.