Женщин нужно ценить каждый день: творческие женщины поздравляют с 8 марта

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Каждый праздник, посвященный женщинам, дает возможность подчеркнуть роль и значение представительниц слабого пола в нашей повседневной жизни, в обществе, почтить их память, признаться в любви. А женщины капризны. одни любят получать цветы, духи, деньги или другие подарки, другие - любители неожиданных сюрпризов.

По случаю 8 марта корреспондент «Арменпресс» пообщался с актрисами разных поколений театра, кино, пытаясь узнать, как они относятся к празднику, какие подарки предпочитают женщины.

По словам актрисы Главного театра, заслуженной артистки Республики Армения Нелли Херанян, 8 марта подчеркивает значение и важность женщин посредством подарков и других проявлений. В этот день мужчины выражают свою любовь более тепло и заметно.

«Я должна сказать, что и в моей отцовской семье, и в моей семье, и в семьях моих друзей дискриминации женщин нет. Однако надо признать, что мужчины играют доминирующую роль в нашем обществе, и я не борюсь с этим», - говорит Херанян.

Актриса не любит получать цветы в подарок, ведь цветы требуют ухода и внимания, а Херанян из-за нехватки времени не может уделять цветам должного внимания, ей больно игнорировать прекрасное. «На самом деле любой подарок приятен. Я люблю, когда люди дарят что-то, что связано со мной. Иногда я очень расстраиваюсь, когда мне дарят что-то, не имеющее ничего общего с моим типом или природой. Я злюсь, что меня не знают», - говорит актриса.

Херанян утверждает, что ее муж, заслуженный артист РА Тигран Нерсисян, точно знает, что нужно актрисе. "Подарки моих дочерей особенные для меня. Когда они были детьми, они своими ручками делали и дарили открытки. Это самые ценные подарки, которые я когда-либо получала, лучшие подарки в мире, которые я храню до сих пор”, - сказала Нелли Херанян, поздравив всех женщин.

Актриса Ереванского драматического театра им. Капланяна Лидия Григорян считает, что человечество изобрело праздники для того, чтобы жить интересной, счастливой и радостной жизнью. «8 марта для меня не один из самых важных праздников, но это прекрасный праздник. Женщины любят быть в центре внимания, и этот праздник, кажется, дает возможность удовлетворить женские прихоти», - говорит она.

Независимо от праздников, Лидия Григорян любит дарить подарки, получать сюрпризы. По мнению актрисы, было бы хорошо, если бы женщины и мамы были в центре внимания не только на праздниках, но и в целом. Любой сюрприз для Григорян в тот момент длает жизнь интереснее. В случае получения денег их можно на что-то потратить и в памяти не останется. Муж Григорян, актер Гагик Мкртчян, может ничего не подарить жене во время праздников, но через несколько дней или до праздника преподносит Лидии неожиданные и красивые сюрпризы. Его сын Эдуард Мкртчян, который уже учится в школе, поздравляет маму цветочными и красочными открытками, которые Григорян считает лучшим подарком.

Актриса театра и кино Тируи Акопян неравнодушна к праздникам.

Она отмечает, что 8-го марта в обществе вновь ценится роль женщины, матери, сестры и красоты. «Думаю, каждый день можно превратить в праздник. Да, если вы дарите что-то другому человеку, вы должны делать это искренне, с любовью, а не в соответствии с обычаями, традициями или формой. Помню, как-то 7 апреля состоялась премьера моей пьесы. Это был лучший подарок для меня. Позвольте мне выделить браслет-бабочку, которую мой нынешний муж подарил мне много лет назад. Люди, которые меня хорошо знают, знают, что я люблю бабочек. Это был красивый и впечатляющий момент. Еще я люблю дарить и получать цветы, потому что цветы - символ красоты. Стараюсь дарить необходимые подарки. Я заранее узнаю или запоминаю, что хотел получить тот или иной родственник, дарю именно то, что он хотел », - подчеркивает Акопян.

Поздравляя всех женщин и девушек с праздником 8 Марта, юная актриса желает им женского счастья, здоровья и божественного мира. Она не считает случайным, что 8 марта напрямую связано с благой вестью Богоматери.

Анжела Амбарцумян