Случаи «возложения» венков у домов депутатов лишь усугубляют и без того сложную ситуацию. Омбудсмен  

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян на своей странице в Facebook прокомментировал недавние случаи «возложения» траурных венков и гробов возле домов или подъездов ряда депутатов Национального Собрания РА, отметив, что подобные случаи лишь усиливают напряженность и без того сложной, кризисной ситуации.

Как передает Арменпресс, Арман Татоян отметил, что в последние дни рядом с подъездами зданий и домами ряда депутатов Национального Собрания РА были возложены венки и гробы с изображениями этих депутатов. В связи с этим также были зарегистрированы общественные обсуждения, комментирующие эти действия и отсылающие к «закону бумеранга» — к таким же явлениям в 2018 году.

«Тот факт, что эти отвратительные действия совершались и в 2018 году, не означает, что то же самое нужно делать сейчас. В противном случае мы окажемся втянутыми в опасный круговорот, когда одно и то же порочное явление может повторяться, каждый раз объясняя это «законом бумеранга», или же на «справедливым» чувством мести», - написал он, добавив, что по тому же принципу он считал недопустимыми такие же действия в 2018 г.

По его словам, в то время ЗПЧ также утверждал, что подобные действия оскорбляют достоинство человека, членов его семьи, нарушают семейную и личную жизнь человека. Они содержат элементы провоцирования насилия и могут нарушить психическое состояние человека и его близких.

«Все это только усиливает напряжение в нынешней - и без того сложной и кризисной ситуации», - подчеркнул Омбудсмен РА, отметив, что развитие всех событий в нашей стране должно происходить исключительно на основе уважения человеческого достоинства и прав.