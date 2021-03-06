Акция протеста ветеранов и бывших военнослужащих перед зданием Минобороны в поддержку начальника Генштаба

У здания Министерства обороны Республики Армения проходит акция протеста в поддержку начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Как передает Арменпресс, в акции принимают участие ветераны армии, бывшие военнослужащие, граждане. Участники выступают против увольнения Оника Гаспаряна и связанных с ним доводов.

Они настаивают на том, чтобы каждый приложил усилия для усиления армянской армии, которая является гарантом безопасности армянского народа. Участники подчеркивают, что каждый армянин - в Армении или за ее пределами, должен задуматься о том, чтобы внести свой вклад в укрепление Армянской армии.

Протестующие планируют выступить с речью, а во второй половине совершить шествие и присоединиться к митингу движения «За спасение Отечества» на проспекте Баграмяна.

Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА потребовали отставки премьер-министра и правительства РА. Премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире соцсети Facebook сообщил, что принял решение уволить начальника Генштаба РА Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы. Никол Пашинян созвал митинг на площади Республики, после которого последовало шествие. А на площади Свободы прошел митинг оппозиции. Затем, начиная с ночи на 26 февраля, представители оппозиции круглосуточно проводят протест на проспекте Баграмяна, установив там палатки.

Тем временем президент РА принял решение направить проект указа об увольнении начальника Генерального штаба ВС РА в аппарат премьер-министра - с возражениями. В ответ премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что это решение никак не способствует разрешению ситуации. Премьер-министр отметил, что ходатайство об увольнении начальника Генштаба направляет обратно президенту.

Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, Президент Республики обратится в Конституционный Суд с отдельным заявлением - с просьбой решить вопрос о соответствии Закону РА «О статусе военнослужащего и военной службы» от 15 ноября 2017 года.