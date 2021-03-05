Чрезвычайной ситуации нет: атташе опровергает слухи о пристрастном отношении на Ларсе

На КПП «Верхний Ларс» стоит очередь из грузовиков, но она становится все меньше. Независимо от национальности, отношение ко всем одинаковое: ни одному автомобилю не разрешается проезжать вне очереди, за исключением особых случаев. В беседе с Арменпресс таможенный атташе Армении на КПП «Верхний Ларс» Арам Тананян заверил, что скоропортящихся армянских товаров нет, т.к. если бы были, то он обязательно получил бы соответствующее сообщение.

«Да, есть очередь. В связи с закрытием перевала Хачи в Грузии движение остановилось на 5 дней, а затем путь открылся. Дорога работает уже третий день. Ежедневно таможенники выпускают большое количество автомобилей, но их количество также увеличивается. Очередь становится все меньше. Все стоят в очереди, будь то армяне, турки, грузины, узбеки, русские, белорусы, украинцы. И никому не позволяют проезжать вне очереди», - сказал Тананян, добавив, что не разрешается проезд вне очереди даже пустым автомобилям, вне очереди проезжают только в чрезвычайных случаях те грузовики, которые везут животных, скоропортящиеся товары, топливо, сжиженный газ и т.д.

Муссируемые слухи о том, что русские помогают азербайджанским грузовикам проезжать, Тананян назвал несуразицей. «Таможенники и инспекторы никому не помогают, тем более азербайджанцам. Отношение ко всем одинаковое. Такого никогда не было», - сказал Тананян.

При этом таможенный атташе не замечал, чтобы через этот участок проезжали азербайджанские машины, только в редких случаях. «Они спокойно въезжают в Россию из Баку через Махачкалу», - сказал он.

Тананян также заверил, что если в грузовиках есть скоропортящиеся грузы, то водители грузовиков и грузоперевозчики еще до подхода к Ларсу сообщают ему об этом. «Если мне не звонили, значит, у нас нет там скоропортящихся продуктов», - сказал он.

В настоящее время там стоит более 1500 автомобилей. Атташе отмечает, что когда проезд останавливается, очередь ежедневно увеличивается на около 500 машин, это примерно 7-8 км. «Если путь был закрыт на пять дней, то около Ларса, в пригородной зоне Владикавказа, в Урухе, сформировалась 35-километровая очередь», - сказал Тананян.

Он заверил, что находится в постоянном контакте с водителями армянских грузовиков, в курсе всех проблем, часто подходит к стоящим машинам, интересуется проблемами, общается с водителями. «Чрезвычайной ситуации и напряжения нет», - добавил Тананян.