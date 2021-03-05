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Обязанности главного тренера “Арарат-Армения” будет исполнять Армен Адамян

Обязанности главного тренера “Арарат-Армения” будет исполнять Армен Адамян

Футбольный клуб “Арарат-Армения” предстоящие матчи проведет под руководством Армена Адамяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. На данный момент он исполняет обязанности главного тренера. 53-летний тренер ранее возглавлял “Алашкерт”, “Лори” и ряд других клубов.

Ранее стало известно, что футбольный клуб “Арарат-Армения” и тренер Давид Кампана по обоюдному согласию расторгли свой контракт. Давид Кампана возглавлял команду с 2020-го года. Под руководством Давида Кампана “Арарат-Армения” провела 18 матчей, одержала 8 побед, имела 4 ничьи и потерпела 6 поражений.


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